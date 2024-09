Co zmieniła debata? Jest nowy sondaż 

Dwudniowy sondaż wykazał, że Kamala Harris ma pięciopunktową przewagę (47 do 42 procent) wśród zarejestrowanych wyborców. To poprawa jej wyniku z poprzedniego badania pracowni Ipsos na zlecenie Reutersa, wykonanego między 21 a 28 sierpnia, kiedy to miała czteropunktową przewagę.