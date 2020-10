Czesi zagłosowali. Babisz potwierdza przewagę, na drugim miejscu Piraci

Zakończyło się głosowanie, w którym Czesi wybierali skład w wyborach samorządów regionalnych oraz w wyborach uzupełniających do Senatu. Wstępne wyniki potwierdzają przewagę na scenie politycznej ruchu ANO urzędującego premiera Andreja Babisza. - Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy - oświadczył szef rządu.

Wybory do samorządów regionalnych oraz wybory częściowe do Senatu - przy ścisłych zasadach sanitarno-higienicznych z powodu epidemii - rozpoczęły się w Czechach w piątek, a zakończyły w sobotę. Dwudniowe wybory do władz różnych szczebli wprowadzono w tym kraju w 1971 roku. Jednocześnie w środę rano rozpoczęło się głosowanie osób przebywających na kwarantannie oraz w izolacji.