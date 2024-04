Michel odpowiada Trumpowi: Nie daj się zastraszyć Putinowi. My się nie dajemy

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaapelował do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, by ten "nie dał się zastraszyć Putinowi". Odpowiedział w ten sposób na wpis Trumpa, w którym krytykował Unię Europejską za mniejsze niż amerykańskiej wsparcie dla Ukrainy.

W czwartek Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social ponaglił Europę do zwiększenia pomocy dla Ukrainy . "Dlaczego Europa nie daje więcej pieniędzy na pomoc Ukrainie? Dlaczego Stany Zjednoczone włożyły w wojnę ukraińską o ponad 100 mld dolarów więcej niż Europa, a między nami jest ocean?! Dlaczego Europa nie może wyrównać lub dorównać kwotom wniesionym przez Stany Zjednoczone Ameryki, aby pomóc krajowi w rozpaczliwej potrzebie?" - napisał. "Ruszaj się, Europo!" - dodał.

Michel do Trumpa: nie daj się zastraszyć Putinowi

"Nie daj się zastraszyć Putinowi. My się nie dajemy" - napisał Michel, zwracając się bezpośrednio do byłego prezydenta USA, ubiegającego się ponownie o kandydaturę na to stanowisko.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zwrócił się do Trumpa we wpisie w portalu X. "Ustalmy fakty. Liczby mówią same za siebie. Wkład Unii Europejskiej na rzecz Ukrainy to 143 miliardy euro" - zaznaczył Michel.