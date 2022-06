Brytyjczyk skazany na śmierć przez rosyjskich separatystów przekazuje, że wyrok będzie wykonany

Babcia Aslina: nie ma słów, po prostu nie ma słów

"Nie ma słów, po prostu nie ma słów, to musi być najgorszy koszmar każdego człowieka, gdy członek jego rodziny jest zagrożony w ten sposób" - powiedziała w środę wieczorem stacji BBC babcia Aslina, Pamela Hall. "Aiden był bardzo zdenerwowany, gdy zadzwonił dziś rano do swojej matki. Aiden powiedział, że DRL poinformowała go, że nikt z Wielkiej Brytanii nie kontaktował się z nim i zostanie stracony. Muszę wierzyć w to, co powiedział nam Aiden, że jeśli DRL nie otrzyma jakiejś odpowiedzi, to go rozstrzelają. Oczywiście mam nadzieję, że to nie jest prawda" - dodała.