Włoski student zwolniony z egipskiego aresztu. "Na ten uścisk czekaliśmy 22 miesiące. Teraz czekamy na uniewinnienie"

Patrick Zaky, student z Bolonii, wyszedł w środę z egipskiego aresztu. Przebywał tam od lutego ubiegłego roku, kiedy to policjanci z Kairu zatrzymali go z powodu "rozpowszechniania fałszywych informacji". Amnesty International nie ma wątpliwości, że student był więziony ze względu na tematy, którymi zajmował się na uniwersytecie: prawa człowieka i mniejszości seksualnych. - To jeszcze nie pora, by ogłosić zwycięstwo - zaznacza rzecznik organizacji. Patricka czeka proces.