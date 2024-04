Miliarderka skazana na śmierć za oszustwa finansowe. "Nie okazała skruchy"

Jak podaje Associated Press, w czwartek sąd w mieście Ho Chi Minh w południowym Wietnamie skazał na śmierć potentatkę rynku nieruchomości Truong My Lan. Wyrok zapadł w "największej w historii sprawie o oszustwa finansowe w kraju". 67-letnia szefowa zarządu firmy deweloperskiej Van Tchin Fat Holdings Group (VTP) została oskarżona o defraudację 12,5 miliarda dolarów (50 miliardów złotych), co stanowiło prawie 3% PKB Wietnamu w 2022 roku. Truong My Lan przejęła Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), jeden z największych banków w kraju pod względem wartości aktywów, a następnie w latach 2012-2022 wyprowadzała z niego fundusze za pośrednictwem tysięcy firm widmo i wręczała łapówki urzędnikom rządowym. W czasie pierwszego posiedzenia sądu Lan mówiła, że "nie chciała złamać prawa i wyrządzić szkód państwu i klientom banku" - przekazał jej prawnik Giang Hong Tchan. Sky News cytuje wypowiedź z zeszłego miesiąca prokuratora prowadzącego sprawę, który w rozmowie z wietnamską gazetą "Thanh Nien" tłumaczył, dlaczego domagał się kary śmierci. - Lan nie przyznała się do winy i nie okazała skruchy. Konsekwencje są niezwykle poważne i nieodwracalne, dlatego należy wymierzyć surową karę Truong My Lan i usunąć ją ze społeczeństwa - powiedział. Na ławie oskarżonych zasiedli również współpracownicy Lan, wobec niektórych prokuratura również żądała kary śmierci. Zarzuty usłyszało ponad 90 osób.