Zdecydował czynnik zdrowotny. Brytyjski sąd podjął decyzję w sprawie ekstradycji Juliana Assange'a

Julian Assange, założyciel portalu WikiLeaks, nie może zostać wydany władzom Stanów Zjednoczonych – orzekł brytyjski sąd. Nie kończy to jednak sprawy ekstradycji. Waszyngtonowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji.

Sprawa Juliana Assange'a

Władze USA zarzucają Assange'owi nielegalne zdobycie i ujawienie setek tysięcy tajnych dokumentów. Amerykańska prokuratura domaga się ekstradycji Australijczyka w związku z 18 zarzutami, które mu postawiła. Dotyczą one między innymi spiskowania z analityk wojskową Chelsea Manning (wówczas Bradleyem Manningiem) w celu włamania się do komputerów Pentagonu, a także publikacji w 2010 roku na WikiLeaks setek tysięcy wykradzionych w ten sposób dokumentów. Assange'owi grozi do 175 lat więzienia.