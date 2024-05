Sunak: jesteśmy najbliżej eskalacji nuklearnej od czasów kryzysu kubańskiego

Brytyjski premier Rishi Sunak ostrzegł, że jesteśmy bliżej eskalacji nuklearnej niż w jakimkolwiek momencie od czasu kubańskiego kryzysu rakietowego. Następne pięć lat będzie "jednymi z najbardziej niebezpiecznych do tej pory", a w ich trakcie "zmieni się więcej niż w ciągu ostatnich 30 lat" podkreślił szef brytyjskiego rządu.

W przemówieniu wygłoszonym w think-tanku Policy Exchange mówił, że tegoroczne wybory do Izby Gmin będą wyborem między przyszłością a przeszłością i przekonywał, że kierowana przez niego Partia Konserwatywna, jako jedyna, ma wizję przyszłości i potrafi sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

Wyszczególnił Rosję, Iran, Koreę Północną i Chiny jako państwa dążące do "podważenia" brytyjskich wartości, a wskazując na Władimira Putina, powiedział, że "lekkomyślność rosyjskiego prezydenta przybliżyła nas do niebezpiecznej eskalacji nuklearnej bardziej niż kiedykolwiek od czasu kubańskiego kryzysu rakietowego" (w 1962 roku). - To nie są odległe problemy - mówił dalej Sunak, zwracając uwagę na niedawne cyberataki chińskich hakerów wymierzone w brytyjskich parlamentarzystów czy dokonane przez Rosję akty otrucia na terenie Wielkiej Brytanii (Aleksandra Litwinienki w 2006 roku i Siergieja Skripala w 2018 roku - red.)