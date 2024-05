"Utknęliśmy na M20 na dwie godziny i nie weźmiemy udziału w królewskim przyjęciu ogrodowym" - napisała w mediach społecznościowych Paula Hudgell, gdy jej syn Tony nie zdołał dotrzeć na przyjęcie do Pałacu Buckingham. Wieczorem chłopiec dostał wiadomość. Brytyjskie media przypominają listę zasług dziewięciolatka, który - maltretowany przez biologicznych rodziców - w wieku kilku lat stracił obie nogi.

Matka Tony'ego Hudgella, Paula Hudgell w środę opublikowała w serwisie X wpis ze zdjęciem syna w samochodzie. "Utknęliśmy na M20 na dwie godziny i nie weźmiemy udziału w królewskim przyjęciu ogrodowym" - napisała kobieta. W ramach organizowanych trzy razy do roku przyjęć ogrodowych kolejni brytyjscy monarchowie zapraszają do Londynu przedstawicieli lokalnych społeczności. W tym roku na przyjęciu obecny był król Karol III.

Wieczorem przyszła wiadomość z pałacu

Pałac Buckingham odpowiedział na wpis Hudgell jeszcze tego samego dnia. "Przykro nam to słyszeć, Tony! My też nie mogliśmy się doczekać spotkania z Tobą. Masz ochotę spróbować ponownie innego dnia? Zostaw to nam..." - czytamy w odpowiedzi zamieszczonej przez oficjalne konto brytyjskiej rodziny królewskiej około godziny 21.