9-latek zmarł w wannie, na jego ciele znaleziono ponad 50 obrażeń. Ruszył proces matki i jej partnera

We wtorek w sądzie w Coventry ruszył proces Carli Scott i jej partnera Dirka Howella. Oboje są oskarżeni o zabójstwo. Zdaniem cytowanych przez BBC prokuratorów chłopiec był poddawany przez parę torturom: po śmierci na jego ciele znaleziono ponad 50 obrażeń. Scott i Howell mieli karać 9-latka, zmuszając go do przebywania na zewnątrz w nocy albo zamykając w domu, oblewając wodą i zanurzając w zimnej wodzie.

Prokurator o przeszłości oskarżonych

Para zgodnie nie przyznaje się do zabójstwa. Prokurator Michelle Heeley powiedziała podczas rozprawy, że kobieta weszła w związek z Howellem w 2019 roku, dwa lata po rozstaniu z ojcem Alfiego, ale nowa relacja "nie był szczęśliwa" dla jej syna. Jak dodała, Scott była znana przedstawicielom miejscowej opieki społecznej, a Howell miał zakaz nocowania w jej domu, jednak "świadomie stale lekceważył to zarządzenie".

Zdaniem Heeley ustalenia śledczych wskazują nie tylko na to, że Scott i Howell odpowiadają za śmierć Alfiego, ale również że matka chłopca kłamała, by "chronić" partnera i ukryć swoją winę. Oskarżona twierdziła na przykład, że Howella nie było w domu w chwili śmierci chłopca - tymczasem mężczyzna został zatrzymany przez policję na pobliskiej ulicy. - Tuż po śmierci swojego dziecka pierwsze o czym pomyślała, to by skłamać - oceniła Heeley.