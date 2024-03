W dalszej części nagrania przypomina on źródło święta, przytaczając biblijną opowieść o umyciu przez Jezusa stóp swoim uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy. - (Jezus) dał im i nam wszystkim przykład tego, jak powinniśmy służyć i troszczyć się o siebie nawzajem - mówi monarcha. Kontynuując, Karol III podkreśla, jak istotne jest "wyciąganie pomocnej dłoni, zwłaszcza gdy jesteśmy w potrzebie". - Dziś szczególnie modlę się o to, by przykład naszego Pana nadal nas inspirował do służenia sobie nawzajem - dodaje.