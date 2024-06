Watykan prosi, by nie wystawiać dzieł sprawców przemocy seksualnej

Szef Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich kard. Sean O'Malley w liście do szefów dykasterii (urzędów Kurii Rzymskiej) poprosił, by nie wystawiano dzieł sprawców przemocy seksualnej. To odniesienie do sprawy wydalonego z zakonu jezuitów Marko Rupnika, którego mozaiki znajdują się w wielu miejscach.