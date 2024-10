"Washington Post": chińscy hakerzy przechwycili rozmowy telefoniczne doradcy Trumpa

Chińscy hakerzy przechwycili nagrania z rozmów telefonicznych amerykańskich osobistości politycznych, w tym anonimowego doradcy kampanii Donalda Trumpa - poinformował w niedzielę "Washington Post". To kolejny opisany przez amerykańskie media przypadek ataku hakerów powiązanych z Pekinem na urządzenia polityków z USA.

Jak poinformował w niedzielę "Washington Post", hakerzy powiązani z chińskim państwem przechwycili nagrania rozmów telefonicznych amerykańskich polityków, w tym anonimowego doradcy kampanii Donalda Trumpa . Dziennik donosi również, że hakerzy byli w stanie uzyskać dostęp do niezaszyfrowanej komunikacji, np. wiadomości tekstowych.

W sobotę "The New York Times" donosił, że chińscy hakerzy włamali się do telefonów republikańskich kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta USA, Donalda Trumpa i J.D. Vance'a. Z informacji uzyskanych przez gazetę nie wynika, czy z urządzeń wykradziono poufne dane.