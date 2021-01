Widoczni niemal na każdym kroku. Żołnierze Gwardii Narodowej czuwają w budynku Kongresu

W kontrolowanej przez demokratów Izbie Reprezentantów rozpoczęła się w środę debata nad artykułem impeachmentu prezydenta USA Donalda Trumpa. W związku z zeszłotygodniowymi wydarzeniami na Kapitolu oskarża się go o "podżeganie do powstania". Po głosowaniu, które zaplanowano na noc z środy na czwartek czasu polskiego, sprawa trafi do Senatu, gdzie proces prezydenta rozpocząć się może już w przyszłym tygodniu. Ze względu na obwarowania proceduralne raczej nie nastąpi to przed zaprzysiężeniem prezydenta elekta Joe Bidena 20 stycznia.