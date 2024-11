Ruch USA wobec Gruzji. "Zdrada konstytucji"

Stany Zjednoczone zawieszają umowę o partnerstwie strategicznym z Gruzją - oświadczył Departament Stanu. Jego rzecznik Matthew Miller przekazał, że decyzja tamtejszego rządu o zawieszeniu rozmów o przyjęciu do Unii Europejskiej jest "zdradą gruzińskiej konstytucji". Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentką Gruzji Salome Zurabiszwili. Jego kancelaria przekazała, że konsekwentnie wspiera on "wieloletnie dążenia narodu gruzińskiego do bycia częścią Unii Europejskiej".