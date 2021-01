Joe Biden i Kamala Harris już na Kapitolu

Joe Biden, wylatując wczoraj do Waszyngtonu z rodzinnego stanu Delaware, zwrócił się do narodu. Podkreślił, że stan ten zawsze pozostanie w jego sercu. Wzruszony wspomniał swojego zmarłego przed sześcioma lata syna Josepha. - To on powinien zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych - powiedział Biden.

Joseph R. "Beau" Biden zmarł w 2015 roku, w wieku 46 lat, z powodu raka mózgu.