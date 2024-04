Sekcja zwłok zaginionej 49-latki. "Zabójstwo", w organizmie stwierdzono "leki do unieruchamiania zwierząt"

49-letnia Suzanne Morphew wybrała się na przejażdżkę rowerową w maju 2020 r. Nigdy nie wróciła do domu. Po latach znaleziono jej szczątki. Sekcja zwłok, której wyniki przedstawiono wczoraj, wykazała, że kobieta ​​zmarła w wyniku zabójstwa. W jej organizmie stwierdzono obecność "mieszanki leków używanej do unieruchamiania zwierząt".

Suzanne Morphew z Kolorado zaginęła podczas przejażdżki rowerowej w Dzień Matki w maju 2020 r. Trzy lata później znaleziono jej szczątki. Jak poinformowały w tym tygodniu służby, sekcja zwłok wykazała, że kobieta ​​zmarła w wyniku zabójstwa. W jej organizmie stwierdzono - jak podało CNN - "mieszankę leków używanych do unieruchamiania zwierząt".

Raport koronera: ​​śmierć nastąpiła wskutek "zabójstwa"

Początkowo o zabójstwo 49-letniej wówczas kobiety został oskarżony jej mąż. W 2022 r. prokuratorzy wycofali jednak zarzuty, wyrażając nadzieję, że uda się znaleźć ciało zaginionej. Szczątki Suzanne Morphew odkryto we wrześniu 2023 roku, około 80 kilometrów od miejsca, w którym zgłoszono jej zaginięcie. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów w tej sprawie.

Z raportu opublikowanego przez koronera hrabstwa El Paso po przeprowadzeniu sekcji zwłok wynika, że ​​śmierć kobiety nastąpiła wskutek "zabójstwa", "w wyniku zatrucia butorfanolem, azaperonem i medetomidyną". Biuro koronera podało, że połączenie tych trzech leków jest stosowane do chemicznego unieruchamiania dzikich zwierząt i może powodować działanie przeciwbólowe i uspokajające.

Barry Lee Morphew nie przyznał się do winy

Zaginięcie Suzanne Morphew - żony i matki dwóch nastoletnich córek - zgłosiła sąsiadka w Dzień Matki 2020 r., po tym jak 49-latka wybrała się na rower w pobliżu Maysville w Kolorado i nie wróciła do domu. Według raportu koronera rower i kask Morphew znaleziono w różnych miejscach na terenie hrabstwa "bez większych uszkodzeń".

W 2021 roku mąż kobiety, Barry Lee Morphew, został oskarżony o morderstwo, manipulowanie fizycznymi dowodami i próbę wywarcia wpływu na urzędnika państwowego w związku ze śmiercią Suzanne Morphew. W 2023 roku CBS przypomniało, że podczas śledztwa w sprawie zaginięcia kobiety znajomi pary zeznali, że małżonkowie mieli kłócić się o finanse; mówiono też o podejrzeniach, że Suzanne mogła mieć kochanka. Portal pisał, że śledczy odkryli pliki na dysku, w których kobieta zbierała swoje - jak sama to nazwała - "skargi" w stosunku do męża. 6 maja 2020 roku wysłała mu SMS-a wskazującego, że ​​chce zakończyć związek: "Mam dość. Nie obchodzi mnie, co robisz i czym zajmujesz się od lat. Musimy po prostu rozwiązać tę sprawę w cywilizowany sposób" - cytowało wiadomość CBS.