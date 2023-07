Zaginął jako 17-latek podczas spaceru z psami. Został odnaleziony po ośmiu latach

25-letni mieszkaniec Houston w Teksasie został odnaleziony osiem lat po tym, jak zaginął podczas spaceru z psami, informują miejscowe organizacje zajmujące się sprawami osób zaginionych. Mężczyzna "wraca do zdrowia w szpitalu" - przekazało Texas Center for the Missing.

Rudy Farias zaginął podczas spaceru z dwoma psami 6 marca 2015 roku w Houston. Rodzina 17-latka zgłosiła zaginięcie po tym, jak psy wróciły do domu bez opiekuna - przekazał w poniedziałek portal ABC7 Chicago. Texas Center for the Missing, organizacja pozarządowa zajmująca się sprawami osób zaginionych, poinformowała, że 25-letni obecnie Farias został odnaleziony. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych wskazano, że Farias "wraca do zdrowia w szpitalu".

Został odnaleziony po ośmiu latach

Texas Center for the Missing nie poinformowało o powodach hospitalizacji, ani o tym, co działo się z zaginionym przez ostatnie osiem lat. Władze w 2015 roku przekazały, że u zaginionego zdiagnozowano m.in. depresję i zespół stresu pourazowego. Według cytowanej przez ABC7 Chicago organizacji Texas EquuSearch, nastolatek "był prawdopodobnie zdezorientowany i nie przyjmował leków", w czasie kiedy zaginął.

Piętno na nastolatku odcisnąć miała tragiczna śmierć jego starszego brata, który zginął w wypadku motocyklowym "wiele lat wcześniej". - Patrzył, jak umiera na jego oczach - powiedziała cytowana przez NBC News prywatna detektyw Brenda Paradise, zatrudniona przez rodzinę Fariasów w kwietniu 2015 roku. Jak dodała, Farias "przeszedł o wiele więcej niż powinien ktokolwiek w jego wieku".

Zaginione osoby w Stanach Zjednoczonych

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych zgłaszanych jest zaginięcie około 600 tys. osób. Teksas jest trzecim stanem z największą liczbą zgłoszonych zaginięć (1,2 tys.). Więcej jest tylko na Florydzie (1,3 tys.) oraz w Kalifornii (2,1 tys.) - wynika z danych prezentowanych na portalu wisevoter.com. Statystyki Narodowego Systemu Osób Zaginionych i Niezidentyfikowanych (NamUs) mówią o 23,3 tys. otwartych i 34,5 tys. rozwiązanych sprawach zaginięć w całym kraju.

Autor:wac//am

Źródło: ABC7 Chicago, Texas Center for the Missing, NBC News, wisevoter.com, NamUs