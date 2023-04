Tuż po wypłynięciu wycieczkowca wypadła z balkonu i uderzyła w innego pasażera. Nie przeżyła upadku

Do zdarzenia doszło 2 kwietnia koło godziny 21:35, krótko po tym jak należący do Virgin Voyages wycieczkowiec Valiant Lady ruszył w rejs z Miami na Florydzie do Roatan w Hondurasie - poinformował dwa dni później "Independent". Po tragedii na pokładzie statek wrócił do portu, później wznowił rejs, nieco zmieniając plan podróży: ma zacumować przy należącej do Meksyku wyspie Cozumel, a następnie popłynąć na wyspę Bimini na Bahamach.