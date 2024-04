Jest ich coraz więcej, protest się rozszerza, są aresztowania

Uniwersytet Columbii należący do amerykańskiej Ivy League - ośmiu najlepszych uczelni w USA, stał się epicentrum niepokojów na tamtejszych uniwersytetach. Rozprzestrzeniły się już one na Uniwersytet Nowojorski (NYU) i Yale, gdzie w poniedziałek aresztowano co najmniej 45 propalestyńskich demonstrantów – podała amerykańska telewizja CNN.