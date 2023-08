"Wrzuciła swoje dziecko do zimnej rzeki, nigdy nie oglądając się za siebie". Wyrok po ponad 30 latach 

50-letnia Stacy Michelle Rabon została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo własnej córki. Wyrok zapadł w środę, po ponad 31 latach od odkrycia w rzece Catawba w Karolinie Południowej zapakowanych w plastikową torbę zwłok dziewczynki. Kobieta będzie mogła ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po ośmiu latach w więzieniu.

12 sierpnia 1992 roku w rzece odnaleziono owinięte w prześcieradło i zapakowane do plastikowej torby zwłoki dziecka. Wówczas nie udało się ustalić jego tożsamości. Dziewczynka została pochowana w anonimowym grobie. Dopiero przeprowadzone 29 lat później badania DNA pozwoliły na zidentyfikowanie, kim była - podaje lokalny portal The Herald. Zabezpieczone na zwłokach dziecka próbki DNA porównano z próbkami osób w amerykańskiej krajowej bazie skazanych. Jak ustalono, odpowiadały one DNA Stacy Michelle Rabon. W 2021 roku kobieta została aresztowana i oskarżona o zamordowanie własnej córki. Kobieta utrzymywała wówczas, że po tym jak urodziła dziecko, oddała je do adopcji i nigdy więcej go nie widziała. Prokuratura ustaliła, że historia ta została zmyślona.

Stacy Michelle Rabon skazana za zamordowanie córki po ponad 30 latach

Jak ustalili śledczy, znaleziona w rzece hrabstwie York dziewczynka została dźgnięta ponad 50 razy, a następnie owinięta w prześcieradło, włożona do plastikowej torby i wrzucona do rzeki. Nie jest jasne czy zmarła ona od ran kłutych, czy też wskutek uduszenia. 11 sierpnia, decyzją ławy przysięgłych, Rabon została uznana winną zamordowania córki.

Podczas środowej rozprawy Rabon poprosiła sędziego o miłosierdzie. Kobieta w dalszym ciągu utrzymywała, że oddała dziecko do adopcji. Twierdziła, że decyzja o jego pozostawieniu dalej ją prześladuje. - Nie mogę myśleć o niczym poza jej twarzą. O jej dorastaniu i o wszystkim, co zostało jej odebrane z powodu złych decyzji, jakie podjęłam - powiedziała 50-latka, cytowana przez portal ABC News.

Sędzia Sądu Okręgowego Karoliny Południowej, Bill McKinnon skazał Rabon na karę dożywotniego pozbawienia wolności. - Przychodząc na ten świat noworodki potrzebują rodziców, którzy je ochronią. To dziecko zostało dźgnięte (przez rodzica) ponad 50 razy - powiedział, cytowany przez The Herald, sędzia McKinnon, dodając, że ze względu na to, że ofiara była bezbronna, ocenia on karę dożywotniego więzienia za zasadną.

- Nigdy nie przyzna się do tego, co zrobiła - oceniła obecna na sali sądowej prokurator. - Stacy Rabon wrzuciła swoje dziecko do zimnej rzeki Catawba, nigdy nie oglądając się za siebie, porzucając je i utrzymując to w tajemnicy przez 29 lat - stwierdziła w środę Lanelle Day, zastępczyni szeryfa hrabstwa York, która nadzorowała badania DNA zwłok odnalezionych w rzece Catawba .

Jako że 50-latka była sądzona na mocy przepisów obowiązujących w chwili morderstwa, będzie mogła ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 10 lat z zasądzonej kary. Rabon spędziła już dwa lata w areszcie, z uwagi na co o wcześniejsze wyjście z więzienia będzie mogła starać się za osiem lat - wyjaśnia The Herald.

