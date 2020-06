"Nie mogę oddychać". Ostatnie słowa George'a Floyda nad pięcioma miastami

Proszę, nie mogę oddychać! Boli mnie brzuch, boli mnie szyja, wszystko mnie boli! Oni mnie zabiją! - krzyczał George Floyd, gdy policjant z Minneapolis dusił go kolanem. Ostatnie słowa czarnoskórego 46-latka stały się hasłem ogólnonarodowych protestów w USA przeciwko rasizmowi i brutalności policji. W sobotę za sprawą artysty Jammiego Holmesa słowa, wypowiedziane przez mężczyznę tuż przed śmiercią, pojawiły się na niebie nad kilkoma amerykańskimi miastami.

46-letni czarnoskóry George Floyd zmarł w wyniku brutalnej interwencji policji. Podczas próby aresztowania go za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem, policjant przygniótł go do ziemi i ukląkł na jego szyi. Na nagraniu wideo z aresztowania słychać, jak Floyd, który był nieuzbrojony, mówił, że nie może oddychać. Śmierć mężczyzny wyprowadziła na amerykańskie ulice tysiące ludzi. Fala demonstracji, przeradzających się czasem w agresję i akty wandalizmu, ogarnęła wszystkie duże miasta w USA.

Protesty w Waszyngtonie SAMUEL CORUM/PAP/EPA

Protesty w Nowym Jorku PAP/EPA/JUSTIN LANE

Ostatnie słowa Floyda na niebie

Pochodzący z Dallas w Teksasie czarnoskóry artysta Jammie Holmes postanowił uczcić pamięć tragicznie zmarłego Afroamerykanina w zupełnie inny sposób. W jego oryginalnym przedsięwzięciu pomogła mu galeria sztuki w Detroit - Library Street Collective.

W sobotnie południe, gdy na amerykańskich ulicach trwały gwałtowne manifestacje, na niebie nad pięcioma miastami w USA można było zobaczyć ostatnie słowa wypowiedziane przez Floyda tuż przed śmiercią. Stały się one mottem sprzeciwu wobec rasizmu oraz nadmiernej brutalności policji.

O godzinie 11:30 czasu lokalnego nad centrum Detroit pojawił się samolot z banerem "PLEASE I CAN'T BREATHE" (z ang. Proszę, nie mogę oddychać).

Napis "PLEASE I CAN'T BREATHE" nad Detroit Facebook/Library Street Collective

W tym samym momencie mieszkańcy Los Angeles spoglądając w niebo mogli zobaczyć napis: "MY STOMACH HURTS" (z ang. Boli mnie brzuch).

Napis "MY STOMACH HURTS" nad Los Angeles Facebook/Library Street Collective

Nad Dallas szybowała w tym czasie awionetka z hasłem: "MY NECK HURTS." (z ang. Boli mnie szyja).

Napis "MY NECK HURTS." nad Dallas Facebook/Library Street Collective

Na niebie w Miami widać było napis: "EVERYTHING HURTS" (z ang. Wszystko mnie boli).

Napis "EVERYTHING HURTS" nad Miami Facebook/Library Street Collective

Słowa "THEY’RE GOING TO KILL ME" (z ang. Oni mnie zabiją) przeleciały nad dachami wieżowców w Nowym Jorku.

Napis "THEY’RE GOING TO KILL ME" nad Nowym Jorkiem Facebook/Library Street Collective

"Ta prezentacja jest wyrazem społecznego sumienia"

Artysta i inicjator akcji, która połączyła w tym wyjątkowym proteście pięć amerykańskich metropolii, wyjaśnił, że zainspirowała go "potrzeba jedności i zrozumienia, że to, co stało się z Georg"em Floydem ma miejsce w całej Ameryce".

"Nasze matki chowają nas zbyt wcześnie. Moja narzeczona nie powinna martwić się o mnie za każdym razem, gdy wychodzę sam z domu. Tak, noszę przy sobie pistolet, panie oficerze. Noszę go, by chronić siebie przed tobą wszelkimi niezbędnymi środkami. W pewnym momencie zrozumiecie, że nie możecie zabić nas wszystkich" - oznajmił. Artysta podkreślił, że Stany Zjednoczone mierzą się dziś z "kulturą strachu i nienawiści", które wzmocniły się od 2018 roku. "Ta prezentacja jest wyrazem społecznego sumienia, mającego na celu zjednoczyć społeczeństwo we wspólnym sprzeciwie wobec nieludzkiego traktowania Afroamerykanów" - dodał.

"Dzięki tej demonstracji Holmes ma nadzieję, że ludzie dalej będą domagać się zmian" - napisała w swoim oświadczeniu galeria Library Street Collective.

Autor:momo/ks

Źródło: tvn24.pl, CNN