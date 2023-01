Zarzuty za próbę porwania przez okienko drive-thru. Śledczy: 38-latek starannie wybrał swoją ofiarę

Porwanie przez okienko drive-thru

Dzień po zdarzeniu policja przeszukała dom niedoszłego porywacza. W sypialni znaleziono kolejne opaski zaciskowe, taki sam sprzęt znajdował się w samochodzie mężczyzny. Matthew Darnell przebywa obecnie w areszcie, wysokość kaucji to 500 tys. dolarów. Mężczyzna otrzymał zakaz zbliżania się do swojej niedoszłej ofiary oraz do kawiarni, przy której doszło do zdarzenia.