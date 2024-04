Prezydent USA Joe Biden ogłosił w czwartek nowe sankcje na Iran w odpowiedzi na atak rakietowy na Izrael. Restrykcje dotyczą przede wszystkim produkcji irańskich dronów oraz mają odciąć Teheran od dostępu do półprzewodników.

Razem z przywódcami G7 "jesteśmy zdeterminowani, by działać razem, by zwiększyć ekonomiczną presję na Iran. I nasi sojusznicy i partnerzy już ogłosili lub ogłoszą dodatkowe sankcje i środki, by ograniczyć destabilizacyjne programy wojskowe Iranu", powiedział Biden.