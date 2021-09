Blinken: USA pomogą Izraelowi w zacieśnieniu relacji z krajami arabskimi

Blinken wystąpił na uroczystości z okazji rocznicy podpisania tak zwanych Porozumień Abrahama. Zostały one wynegocjowane w 2020 roku pod auspicjami administracji USA. Dotyczyły normalizacji stosunków najpierw między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a następnie Bahrajnem, Sudanem i Marokiem.

USA wzywają Etiopię do "przerwania aktów przemocy"

Walki w Etiopii rozpoczęły się w listopadzie 2020 roku po tym, gdy premier Ahmed Ali wysłał armię do Tigraju, by usunąć władze tego regionu, powołane przez dysydencki Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju (TPLF). W walkach zginęły tysiące osób, a setki tysięcy zostały zmuszone do opuszczenia swoich domostw.