Politico: przed szczytem Biden-Putin Biały Dom wstrzymał pakiet pomocy dla Ukrainy

Według portalu, który powołuje się na źródła w administracji Joe Bidena, w ramach pomocy wojskowej Waszyngton miał wysłać systemy obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, broń przeciwpancerną i broń ręczną. Pakiet został przygotowany i był gotowy do wysłania, jednak ostatecznie wstrzymano go decyzją Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed spotkaniem w Genewie i po częściowym wycofaniu wojsk przez Rosję. Dokładna data podjęcia decyzji nie została podana. Spotkanie Bidena i Putina odbyło się w środę.

Nowy pakiet pomocy obronnej

Przed szczytem w Genewie działania administracji Bidena skrytykowali kongresmeni z grupy parlamentarnej do spraw Ukrainy, którzy wyrazili zaniepokojenie zmniejszeniem o 25 milionów dolarów innego pakietu pomocy dla Kijowa, wartego 250 milionów. Kilka dni później, na dzień przed szczytem, Pentagon zaaprobował nowy pakiet pomocy obronnej o wartości 150 milionów, który jednak nie zawierał broni ofensywnej. Zamiast tego wysłane zostaną między innymi radary do śledzenia pocisków artyleryjskich i dronów.

"Administracja kalibruje swoją politykę w sprawie Ukrainy, bazując na zachowaniu Rosji"

- Ten wstrzymany pakiet byłby dodatkiem do inicjatywy pomocy Ukrainy w sprawie bezpieczeństwa, która obejmowała głównie nieśmiercionośny sprzęt. Myślę, że ta decyzja mówi nam, że administracja kalibruje swoją politykę w sprawie Ukrainy, bazując na zachowaniu Rosji. Ktoś mógłby powiedzieć, że to polityka oparta na appeasemencie Rosji - mówi Polskiej Agencji Prasowej jeden z doradców kongresmenów demokratów z grupy parlamentarnej do spraw Ukrainy. - Wysłanie śmiercionośnej broni zawsze było trudnym tematem dla ludzi (byłego demokratycznego prezydenta USA Baracka) Obamy, więc to wygląda na powrót do tej polityki - dodaje.