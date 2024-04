Ponad 200 lat Amerykanie poświęcali się dla polskiej wolności, a Polacy oddawali swoje życie dla wolności amerykańskiej. Dzisiaj mamy wspólną wolność. Jesteśmy zjednoczeni w kwestii Ukrainy - powiedział w "Faktach po Faktach" ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Komentował też ogłoszony w piątek pakiet uzbrojenia USA dla Kijowa. - Pomoc jest w drodze, szybko dotrze do Ukrainy - zapewnił.

W "Faktach po Faktach" ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski odniósł się do komunikatu szefa Pentagonu Lloyda Austina, który poinformował w piątek wieczorem, że Stany Zjednoczone zakupią dla Ukrainy rakiety Patriot oraz inne rodzaje broni i sprzętu wojskowego o wartości 6 miliardów dolarów. Jest to największy jak dotąd pakiet uzbrojenia USA dla Kijowa.

- Pomoc jest w drodze, szybko dotrze do Ukrainy i bardzo cieszę się, że Kongres podjął taką decyzję, żeby przyjąć 61 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy i dziękuję bardzo prezydentowi Joe Bidenowi za to, że tak mocno walczył - powiedział Brzezinski. Jak podkreślał, "zyskaliśmy wsparcie obu izb naszego Kongresu".

- I gratuluję również polskiemu premierowi Donaldowi Tuskowi, a także prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie, którzy w marcu razem udali się do Waszyngtonu po to, żeby wysłać wspólny sygnał do amerykańskiego Kongresu, że jest to kwestia ważna i egzystencjalna dla Polski. To pomogło. Te komunikaty naprawdę mocno się odbiły w Waszyngtonie - mówił.

Mark Brzezinski TVN24

- Polska była wyjątkowym przyjacielem dla Ameryki przez ostatnie 200 lat. Ponad 200 lat Amerykanie poświęcali się dla polskiej wolności, Polacy swoje życie oddawali dla wolności amerykańskiej. Dzisiaj mamy wspólną wolność. Jesteśmy zjednoczeni w kwestii Ukrainy - komentował.

Brzezinski zaznaczył, że "jest takie polskie stwierdzenie 'silniejsi razem'". - To jest to, co oznaczają te relacje. W taki sposób podchodzimy do wyzwania w Ukrainie, a naród ukraiński wygra - dodał.

Brzezinski: prezydent Joe Biden mówi Polakom "dziękuję, dziękuję, dziękuję"

Ambasador USA w Polsce zapytany, czy pomoc dla Kijowa nie przychodzi zbyt późno, odparł, że "Ukraińcy musieli czekać i było to przerażające". - To kwestia egzystencjalna dla Ukrainy, ale pomoc jest teraz w drodze - powiedział.

- Chcę zwrócić uwagę na specjalną rolę Polski. Jest ona bardzo dobrze rozumiana w Waszyngtonie. To jest po pierwsze bardzo ważny sojusznik, po drugie punkt transferowy sprzętu zachodniego do Ukrainy, a po trzecie, Polska jest bardzo ważna jako miejsce dla ochrony humanitarnej uchodźców ukraińskich. Prezydent Joe Biden mówi Polakom: dziękuję, dziękuję, dziękuję. Każdej polskiej rodzinie, która przyjmuje uchodźcę ukraińskiego albo ukraińską rodzinę. Stajecie na wysokości zadania tak jak nigdy wcześniej. Widzimy i dziękujemy - podkreślił.

Brzezinski podkreślał, że "Rosja musi zapłacić za to, co zniszczyła". - G7 zgodziła się zablokować aktywa rosyjskie do momentu, dopóki nie znajdziemy jakiejś konstrukcji prawnej, dzięki której część z tych kwot będzie mogła zostać użyta do tego, żeby zapłacić za to, co Rosja zniszczyła w Ukrainie. Rosja musi zapłacić - zaznaczył.

Brzezinski: prezydent Joe Biden mówi Polakom "dziękuję, dziękuję, dziękuję" TVN24

"Polska wchodzi na drogę do przyszłości cywilnego użycia broni jądrowej"

Ambasador USA był dopytywany również o marcowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu. - Przede wszystkim prezydent spotkał się wspólnie z prezydentem Dudą i premierem Tuskiem i wysłali wspólne przesłanie do Kongresu, że Amerykanie oraz Europa Środkowa są w stanie razem stać i wspierać przyjęcie tego dokumentu prawnego w Kongresie - mówił Brzezinski.

Przekazał, że "ważną częścią" tego spotkania była kwestia bezpieczeństwa energetycznego. - A USA, z dumą mogę to powiedzieć, są specjalnym partnerem dla Polski, jeśli chodzi o cywilne wykorzystanie energii jądrowej - dodał.

