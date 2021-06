Widoczna jeszcze trzy, dwie dekady temu luka między zdolnościami militarnymi USA i Chin stopniowo się zmniejsza - podaje portal radia Głos Ameryki. USA obawiają się rosnącej potęgi militarnej Chin i Rosji, a rozwój chińskiego wojska to poważne wyzwanie dla amerykańskiej armii.

