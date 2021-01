Lider prawicowej grupy "był informatorem służb"

36-letni Enrique Tarrio, przywódca ekstremistycznego ugrupowania Proud Boys (Dumni Chłopcy) w Stanach Zjednoczonych, był informatorem amerykańskich federalnych i lokalnych organów ścigania. On sam zaprzecza, zasłaniając się "brakiem pamięci".

Reuters, powołując się na dokumenty sądowe z 2014 roku, przekazał, że podczas rozprawy prokurator i obrońca Tarrio, Jeffrey Feiler, zwrócili się do sędziego o zmniejszenie kary pozbawienia wolności dla niego i dwóch współoskarżonych. Przyznali się oni do winy w sprawie o oszustwo związane ze zmianą etykiet i sprzedażą skradzionych zestawów do badania cukrzycy.