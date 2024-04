Balon "uderzył w ziemię", zginęły cztery osoby. Ujawniono wyniki badań toksykologicznych pilota

We krwi Corneliusa van der Walta, pilota balonu, który w połowie stycznia rozbił się w Arizonie, wykryto wysoki poziom ketaminy. Autorzy raportu toksykologicznego podkreślają, że lek nie został mu przepisany przez lekarza, nie został mu też podany podczas próby reanimacji. W katastrofie oprócz 37-latka zginęły trzy osoby.

W momencie wypadku balonu, który 14 stycznia rozbił się w Eloy w Arizonie, we krwi pilotującego go Corneliusa van der Walta znajdowała się znaczna ilość ketaminy - wskazuje raport toksykologiczny opublikowany w tym tygodniu przez biuro lekarza sądowego hrabstwa Pinal. Fragmenty dokumentu udostępnił portal CNN. Wynika z nich, że lek nie został przepisany 37-latkowi przez lekarza, nie podano mu go też podczas podjętej po katastrofie próby reanimacji.