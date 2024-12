- Teraz jedna ze stron została właściwie zdziesiątkowana. Ale nikt nie wie, kto jest tą drugą stroną. Ja wiem: to Turcja. Turcja za tym stoi. On (prezydent Erdogan – red.) jest bardzo mądrym gościem. Oni chcieli Syrię od tysięcy lat i on ją zdobył - powiedział Trump. - Ci ludzie, którzy tam weszli, są kontrolowani przez Turcję i to jest w porządku - ocenił.