Policja: 10-latek zabrał skradzioną broń z samochodu ojca i zastrzelił rówieśnika

Tuż po godz. 16:30 w ostatnią sobotę policjanci z hrabstwa Sacramento otrzymali zgłoszenie o strzelaninie. Na miejscu znaleźli nieprzytomnego chłopaka, który krwawił z głowy i szyi. Ze wstępnych relacji świadków wynikało, że ofiara miała 13-14 lat i została postrzelona. "Zastępcy szeryfa natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową, w tym resuscytację krążeniowo-oddechową, do czasu przybycia na miejsce ratowników ze straży pożarnej. Ofiara została przetransportowana do lokalnego szpitala, gdzie jednak stwierdzono zgon" - informuje biuro szeryfa. Już w szpitalu okazało się, że ofiara miała zaledwie 10 lat.

10-latek i jego ojciec zatrzymani w związku ze śmiercią innego 10-latka

Od świadków policjanci dowiedzieli się, że "osoba odpowiedzialna za strzelaninę" wbiegła do pobliskiego mieszkania. Zatrzymano tam jedną osobę dorosłą i dwójkę nieletnich. Jak podano, zatrzymany dorosły to 53-letni Arkete Davis.

Na podstawie przesłuchań świadków i zebranych dowodów policjanci z wydziału zabójstw ustalili przebieg wypadków. Jak podali w komunikacie jeden z zatrzymanych nieletnich, 10-letni chłopak, miał pójść do pojazdu swojego ojca (Davisa) po papierosy. Ze środka wyjął jednak pistolet i "przechwalał się" nim. Następnie miał oddać pojedynczy strzał do ofiary i uciec do pobliskiego mieszkania.