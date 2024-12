Zełenski nie chce wysyłać na front 18-latków

Wołodymyr Zełenski sprzeciwił się obniżeniu wieku mobilizacji z 25 do 18 lat, o co - jak piszą media w Kijowie - apelowała wcześniej administracja Joe Bidena. "Priorytetem powinna być dostawa rakiet i zmniejszenie potencjału militarnego Rosji, a nie obniżenie wieku poboru do wojska w Ukrainie" - napisał ukraiński przywódca na platformie X.