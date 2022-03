Ukraina walczy - cywile". Julia Janczar. Zaminowaną drogą z córką uciekały spod Kijowa

Sąsiedzi stali się rodziną

"Mamo jest mi strasznie, nie chcę umrzeć"

Dziewczynka w Kijowie chodziła do przedszkola, od września miała iść do pierwszej klasy. Teraz uczy się zdalnie. Pisze i umie czytać. Jej mama stara się, by miała trochę z dzieciństwa. - Nasze dzieci to teraz dzieci wojny. To bardzo straszne. Mimo to na razie nie myślą o powrocie do domu, ale nie chcą też wyjeżdżać z Ukrainy, mimo, że Polskę dobrze zna, bo studiowała na Uniwersyteckie Warszawskim. - Polska jest dla mnie bardzo dobrą opcją, że mogę pojechać i coś tam spróbować. Ale ja bardzo chcę zostać tutaj i robić wszystko co tylko mogę, bo bardzo lubię swoją Ukrainę i nie mogę jej teraz zostawić w tym ciężkim czasie. Muszę być tutaj i robić to, co mogę - kończy.