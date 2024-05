Zwolnienie z więzienia w zamian za służbę na froncie? Ukraiński parlament uchwalił ustawę 

Część osadzonych w ukraińskich więzieniach będzie mogła podjąć dobrowolną służbę w armii w zamian za zwolnienie z odbywania reszty kary - tak wynika z ustawy uchwalonej w środę przez parlament w Kijowie. Zwolnieni z więzienia będą mogli zostać ci, którym pozostało nie więcej niż trzy lata do zakończenia kary.

Rada Najwyższa, parlament Ukrainy, przyjęła w środę ustawę zezwalającą na uwolnienie niektórych kategorii więźniów, by mogli podjąć służbę wojskową na zasadzie kontraktu podczas mobilizacji i stanu wojennego. Ustawa czeka na podpis prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Po wejściu w życie nowe prawo stworzy możliwość służby w wojsku dla około 20 tysięcy osób, które mogą uzupełnić braki w ukraińskiej armii.

"Nie jest tajemnicą, że zasoby mobilizacyjne naszego wroga są ogromne, dlatego powinniśmy wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, aby odeprzeć agresję zbrojną. Niektórzy z tych ludzi to zmotywowani i patriotyczni obywatele, gotowi zrehabilitować się przed społeczeństwem na polu bitwy" – napisano w uzasadnieniu do nowych przepisów.

Przedterminowe wyjście z więzienia w zamian za służbę w ukraińskiej armii miałoby następować na wniosek skazanego. Skazani chcący zaciągnąć się do wojska musieliby napisać apelację do dyrektora zakładu karnego, a warunkowy okres próbny byłby przyznawany decyzją sądu.

Prawo zwolnienia z odbywania kary więzienia aby wstąpić do wojska będzie miało ograniczenia. Nie będzie przysługiwało karanym za umyślne zabójstwa, pedofilię, korupcję oraz skazanym za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa - wyjaśnił portal Ukraińska Prawda. Nie będzie ono również dotyczyło skazanych, którzy przed wyrokami pełnili wysokie stanowiska państwowe, m.in. ministrów i deputowanych, a także skazanych za produkcję, rozpowszechnianie albo posiadanie narkotyków.

Jak wyjaśniła deputowana rządzącej partii Sługa Narodu Ołena Szulak, zwolnieni z więzienia dla odbycia służby wojskowej mogą zostać ci, którym pozostało nie więcej niż trzy lata do zakończenia wyroku. - Więźniowie z dłuższymi wyrokami i skazani na dożywocie usłyszą odmowę bez prawa do apelacji - podkreśliła w komentarzu dla Ukraińskiej Prawdy.

"Będą pełnili służbę wyłącznie w specjalnych jednostkach"

Portal zaznaczył, że jeśli osoba zwolniona z więzienia, by pełnić służbę w wojsku, popełni w jej czasie nowe przestępstwo, jej kolejny wyrok zostanie przedłużony o czas, który pozostał jej do odsiadki przed podjęciem służby. Decyzję w sprawie przedterminowego zwolnienia skazanych do służby wojskowej będzie podejmował sąd po konsultacjach z komisją medyczną, komendą uzupełnień i jednostką, w której będą oni odbywali służbę.