ISW: Putin nie przedstawił planu na zmianę przebiegu wojny. Rosji zaczyna brakować amunicji

Analitycy ISW oceniają, że wystąpienie rosyjskiego dyktatora zawierało retoryczne stwierdzenia, że Rosja ma historyczne prawo do Ukrainy, a odzyskanie nad nią kontroli to warunek niepodległości i suwerenności Rosji. Wszystko to oznacza, że Putin nie jest nastawiony na pokojowe rozwiązanie i jedynie zwycięstwa armii ukraińskiej na polu walki oraz wyzwolenie spod okupacji kolejnych terenów mogą go zmusić do zmiany stanowiska.