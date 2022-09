"Z kim rozmawiam?". Przy telefonie był jej syn, uwolniony żołnierz. Jego zdjęcia z Azowstalu obiegły światowe media

Dmytro Kozacki ps. "Orest" to żołnierz pułku Azow, autor słynnych fotografii z oblężonych zakładów Azowstal w Mariupolu na Ukrainie. Niedawno został uwolniony z rosyjskiej niewoli. W Kijowie spotkał się z matką i siostrą. - Nie wierzyłam, dopóki go nie przytuliłam - powiedziała matka Iryna Jurczenko dziennikarce ukraińskiej agencji Ukrinform.

Matka Kozackiego opowiadała, że krewni nie wiedzieli o operacji wymiany jeńców (do ojczyzny wróciło ponad 200 żołnierzy) i wiadomość o wyzwoleniu jej syna była dla niej radosną niespodzianką. - Zadzwonił telefon i męski głos mówi: "podobno niedługo ma pani urodziny". "Tak, z kim rozmawiam?" - pytam i dociera do mnie, że to Dima. "Synku, gdzie jesteś?" - relacjonowała Iryna Jurczenko. Kozacki odpowiedział, że jest na Ukrainie, na wolności. "Zaczęłam krzyczeć: 'kocham cię!'" - wspomniała matka żołnierza.