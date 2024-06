W niewoli od listopada 2022 roku

- Dzięki wysiłkom naszego zespołu i mediacji Watykanu, za którą jestem szczególnie wdzięczny, udało nam się przywrócić im wolność. Wierzyliśmy, że będzie to możliwe. Pracowaliśmy na to - podkreślił prezydent. - Nie możemy się poddawać, musimy walczyć o powrót do domu wszystkich naszych ludzi, którzy wciąż są w rosyjskiej niewoli, wszystkich ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone na okupowanym terytorium i siłą deportowane do Rosji - dodał.