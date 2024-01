Korea Północna znalazła w Europie "poligon doświadczalny" dla swojej broni

- Eksportując rakiety do Rosji, Korea Północna wykorzystuje Ukrainę jako poligon doświadczalny dla swoich rakiet, zdolnych do przenoszenia broni jądrowej - powiedział południowokoreański ambasador przy ONZ Hwang Joon-kook podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Jak podkreślił, niektórzy eksperci oceniają, że pociski wystrzelone w kierunku Ukrainy to rakiety KN-23, które mogą przenosić głowice nuklearne. Sprecyzował, że jeden z pocisków przeleciał 460 km, czyli odległość od dowolnego punktu w Korei Północnej do miasta Pusan na południu Korei Południowej. - Z punktu widzenia Republiki Korei jest to symulowany atak na nasz kraj - dodał Hwang Joon-kook.