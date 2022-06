"Historyczny szczyt" NATO. Jens Stoltenberg przed rozmowami w Madrycie

O założeniach szczytu mówił przed jego rozpoczęciem sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Na początku mówił o potrzebie wsparcia dla Ukrainy, aby "pomóc jej wywiązywać się z jej prawa do samoobrony". - To rzecz niezmiernie ważna, abyśmy byli gotowi kontynuować zapewnienie takiego wsparcia, ponieważ Ukraina ma teraz do czynienia z brutalnością, z którą nie mieliśmy do czynienia w Europie od drugiej wojny światowej - zwracał uwagę.