Stoltenberg: Widzimy, co robią Chiny. Musimy reagować wspólnie jako sojusz

Zauważył, że Państwo Środka próbuje wywierać presję na Morzu Południowochińskim. - Zdajemy sobie sprawę również z tego, że Chiny nie podzielają naszych wartości. Dostrzegamy to na przykładzie tłumienia demokratycznych protestów w Hongkongu i prześladowania mniejszości (...). Używają przy tym mediów społecznościowych i technologii do rozpoznawania twarzy, do monitorowania i inwigilacji własnej ludności - wyliczał Stoltenberg. - To wszystko ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Żaden kontynent i żaden kraj nie jest w stanie poradzić sobie z tym w pojedynkę. Dlatego musimy odpowiedzieć razem - jako Sojusz. Jako NATO. Chiny są coraz bliżej nas. Widzimy je w cyberprzestrzeni, w Afryce, ale też w tym, jak inwestują w naszą infrastrukturę krytyczną i próbują ją kontrolować - podsumował.