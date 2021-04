Drugie wybory prezydenckie w czasie wojny domowej

W maju w Syrii mają odbyć się wybory prezydenckie - drugie od początku trwającej już dekadę wojny domowej. Nic nie wskazuje jednak na to, by przywódza kraju miał się zmienić. Prezydent Baszar al-Asad najprawdopodobniej utrzyma autokratyczną władzę, którą sprawuje od ponad 20 lat.

Będą to drugie wybory prezydenckie przeprowadzone w trakcie wojny domowej, trwającej w tym kraju od 2011 roku. Poprzednie głosowanie odbyło się w 2014 roku. Asad uzyskał wówczas 92 procent głosów. Były to pierwsze od dziesięcioleci wybory w Syrii, w których udział mogli wziąć kandydaci spoza rodziny Asadów. Dwaj rywale urzędującego przywódcy byli jednak mało znani.

W maju Baszar al-Asad, który sprawuję władzę w Syrii od 2000 roku, będzie ubiegał sie o czwartą siedmioletnią kadencję z rzędu. Jak zwraca uwagę BBC, syryjska opozycja nie jest wystarczająco silna, by rzucić wyzwanie dyktatorowi. Wszystko wskazuje na to, że utrzyma on władzę mimo dramatycznej sytuacji w kraju, wywołanej dekadą krawego konfliktu. Spowodowany wojną kryzys gospodarczy dodatkowo pogłębiła także pandemia COVID-19.