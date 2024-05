Izrael twierdzi, że "musi zareagować" w Rafah. Hamas odpowiada

Izrael szykuje się do ataku na Rafah, miasto w Strefie Gazy. Zdaniem izraelskiego wojska to właśnie tam przebywają przywódcy Hamasu i przetrzymywani przez nich zakładnicy. Do Rafah, po bombardowaniach innych miast, trafił też nawet ponad milion uchodźców z innych części Strefy Gazy. - Musimy zareagować wobec braku zgody Hamasu na zawieszenie broni - powiedział izraelski minister obrony. - Jeśli zdecydują się na atak, to nie będzie piknik - odpowiedział Hamas.