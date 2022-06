Dyrektor American Jewish Committee o stosunkach Polski z Izraelem

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że dotychczasowa formuła wyjazdów zorganizowanych grup młodzieży izraelskiej do Polski wymaga zmian . Izrael zareagował na to stanowisko MSZ, odwołując wyjazdy edukacyjne do Polski dla tysięcy uczniów szkół średnich zaplanowane na tegoroczne lato. Twierdzi, że polski rząd próbuje kontrolować program nauczania izraelskich dzieci o Holokauście.

Harris: jako Żyd czuję się dzisiaj bezpieczniejszy w Warszawie niż w wielu innych, dużych miastach

David Harris był również pytany, jak postrzega bezpieczeństwo Polski. - Jedną z rzeczy, z której jestem najbardziej dumny, to to że wypowiadałem się przed amerykańskim Senatem, wspierając polskie przyjęcie do NATO. Sam sobie zadawałem pytanie, że gdyby Polska nie została przyjęta do NATO, to jaki byłby dziś jej los - powiedział. Jak dodał, "Polska jest zatem bezpieczna".