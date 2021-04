"Będą konsekwencje, jeśli pan Nawalny umrze". Ostrzeżenie z Białego Domu

Jeśli więziony rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny umrze, będą konsekwencje - powiedział Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Joe Bidena. Rosyjskie władze nie pozwalają, aby przetrzymywanego w kolonii karnej Nawalnego zbadał lekarz spoza kolonii. Docierają niepokojące sygnały o stanie zdrowia opozycjonisty.

- Poinformowaliśmy władze Rosji, że ponoszą odpowiedzialność za to, co dzieje się z panem Nawalnym, który przebywa w kolonii karnej i że zostaną one rozliczone przez społeczność międzynarodową - oświadczył w stacji CNN Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Joe Bidena.

- Jeśli chodzi o konkretne środki, jakie byśmy podjęli, to przyglądamy się wielu różnym kosztom, które moglibyśmy nałożyć, ale nie zamierzam w tym momencie ich ogłaszać. Jednak poinformowaliśmy, że będą konsekwencje, jeśli pan Nawalny umrze - powiedział.

- Najpierw ustaliliśmy, razem z Unią Europejską i wieloma podobnie myślącymi demokracjami na całym świecie, które podzielają nasze stanowisko, aby nałożyć sankcje w odpowiedzi na to, co rząd rosyjski zrobił Nawalnemu, w odpowiedzi na użycie przeciwko niemu broni chemicznej, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym - dodał Sullivan.

Lekarze: problemy z sercem i początki niewydolności nerek

Z informacji lekarzy 44-letniego Nawalnego wynika, że stan zdrowia opozycjonisty poważnie się pogorszył po ponad dwóch tygodniach strajku głodowego. Lekarze uważają go za krytyczny. Z opublikowanych przez nich wyników badań lekarskich można wnioskować, że Nawalny ma problemy z sercem i początki niewydolności nerek.

Aleksiej Nawalny instagram.com/navalny

Czworo lekarzy, w tym jego osobista lekarka Anastazja Wasiljewa, napisało do władz kolonii karnej z prośbą o pozwolenie na pilną wizytę u opozycjonisty. W piśmie, które doktor zamieściła na Twitterze, eksperci stwierdzili, że poziom potasu u Aleksieja Nawalnego jest "krytyczny".

"Oznacza to zarówno upośledzenie funkcji nerek, jak i możliwość wystąpienia w każdej chwili poważnych zaburzeń rytmu serca" - wyjaśniono.

Jak napisano w liście, posiadanie poziomu potasu we krwi wyższego niż 6,0 milimoli na litr zazwyczaj wymaga natychmiastowego leczenia. Wyniki badań krwi Nawalnego, które otrzymali jego adwokaci, wykazały, że poziom potasu we krwi wynosił 7,1 milimoli.

Lekarze zwrócili się do władz kolonii karnej, aby pozwolili im natychmiast zbadać Nawalnego, "biorąc pod uwagę wyniki badań krwi i jego niedawne otrucie".

"Umrze w ciągu najbliższych dni"

Aleksander Polupan, który był jednym z lekarzy, którzy leczyli Nawalnego po otruciu nowiczokiem w sierpniu 2020 roku, zamieścił zdjęcie wyników badań krwi i powiedział, że są one "absolutnym wskazaniem", że potrzebuje on pilnej opieki medycznej, bo inaczej "umrze w ciągu najbliższych dni".

Do wezwania do działania przyłączyło się również ponad 70 znanych pisarzy, artystów i naukowców, którzy podpisali list wzywający prezydenta Putina do zapewnienia Nawalnemu odpowiedniej opieki medycznej.

Autor:pqv//now

Źródło: PAP