"Na szczęście willa jest idealnie symetryczna". Szczyt Biden-Putin od kuchni

W czasie środowego spotkania prezydentów Joe Bidena i Władimira Putina strona amerykańska i rosyjska mają do dyspozycji taką samą liczbę pokoi i metrów kwadratowych w okazałej willi La Grange w Genewie - pisze AFP.

- Na szczęście willa jest idealnie symetryczna. Dzięki temu każdy może mieć dokładnie taką samą liczbę pokoi i taką samą liczbę metrów kwadratowych - wyjaśniła szwajcarskiemu radiu publicznemu RTS zastępczyni szefa protokołu kantonu Genewa Marion Bordier Bueschi, cytowana przez AFP. - To zaleta tej willi – dodała.

Chodzi o to, "aby obie delegacje przedyskutowały i uzgodniły porozumienie, a następnie je zastosowały". - Ale to prawda, że mam prośby od jednej lub drugiej delegacji (...), których nie mogę załatwić, jeśli nie są one zatwierdzone przez tę drugą (stronę) – zauważyła genewska urzędniczka.