Zamach na kolumnę prezydenta. Ciała na ulicy, runęły budynki

Bojówki organizacji terrorystycznej Asz-Szabab przeprowadziły zamach bombowy na kolumnę prezydenta Somalii Hassana Sheikha Mohamuda. Prezydent nie ucierpiał w ataku, na miejscu zginęło jednak co najmniej kilka innych osób.

Do zdarzenia doszło we wtorek w stolicy Somalii, Mogadiszu. Bojownicy z organizacji Asz-Szabab przeprowadzili zamach bombowy na kolumnę somalijskiego prezydenta. "Nasi wojownicy obrali za cel konwój pojazdów wiozących Hassana Sheikha Mohamuda, gdy wyjeżdżały z pałacu prezydenckiego i zmierzały na lotnisko" - przekazała terrorystyczna organizacja w oświadczeniu na Telegramie. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że siła eksplozji zniszczyła kilka okolicznych budynków, doprowadzając do ich częściowego zawalenia się.