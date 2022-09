Pytanie o doktrynę nuklearną. Siergiej Ławrow odpowiada: wszystkie doktryny Rosji będą miały zastosowanie do przyłączonych terytoriów

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zapowiedział w sobotę w Nowym Jorku, że wszystkie rosyjskie prawa i doktryny będą miały zastosowanie do terytoriów Ukrainy, "przyłączonych" do Rosji w drodze "referendów". Zapytany o możliwość użycia broni jądrowej w obronie zaanektowanych regionów Ukrainy, odparł, że wszystkie terytoria Rosji są "pod pełną ochroną państwa".

Przebywający w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Siergiej Ławrow , szef rosyjskiej dyplomacji, został na konferencji prasowej zapytany, czy Rosja uznaje, że miałaby podstawy do użycia broni jądrowej w obronie zaanektowanych regionów Ukrainy. Odparł, że "wszystkie terytoria Federacji Rosyjskiej, które mogą zostać objęte rosyjską Konstytucją, będą oczywiście pod pełną ochroną państwa, jest to całkowicie naturalne".

- Wszystkie prawa, doktryny, koncepcje i strategie Federacja Rosyjska będzie mogła zastosować na całym jej terytorium - dodał Ławrow, odnosząc się - jak podkreśla agencja Reutera - również konkretnie do doktryny w sprawie użycia broni jądrowej.

Jak przypomina Reuters, pytanie do Ławrowa padło niedługo po tym, jak w czwartek były prezydent Dmitrij Miedwiediew, mocno wspierający politykę Władimira Putina, oświadczył, że każda broń w arsenale Moskwy, w tym strategiczna broń jądrowa, może być użyta do obrony terytoriów włączonych do Rosji.