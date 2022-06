Emmanuel Macron w Rumunii: obrona Europy Wschodniej jest kluczowa

Emmanuel Macron zwracając się we wtorek do francuskich żołnierzy stacjonujących w Rumunii, podkreślił, że obrona terytoriów Europy Wschodniej jest kluczowa. Prezydent Francji odwiedził żołnierzy w towarzystwie minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonny i ministra do spraw sił zbrojnych Sebastiena Lecornu.