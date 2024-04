Do Sądu Najwyższego hrabstwa Santa Clara w USA wpłynął pozew Jason i Katharine Zoladz przeciwko Google'owi. Amerykańskie małżeństwo zarzuca producentowi nawigacji, że w wyniku zasugerowania przez nią niebezpiecznej trasy padło ofiarą napaści.

Do pobicia i okradzenia pary doszło w październiku ubiegłego roku w stolicy RPA, Kapsztadzie. Zoladzowie jechali wówczas wypożyczonym autem na tamtejsze lotnisko. Do wyznaczenia trasy wykorzystali Google Maps. Nawigacja pokierowała ich przez dzielnicę Nyanga - jedną z najbardziej niebezpiecznych dla turystów części miasta. Gdy małżonkowie zatrzymali samochód na czerwonym świetle, zostali zaatakowani przez grupę uzbrojonych osób - stwierdzono w treści cytowanego przez zagraniczne media pozwu Zoladzów.

Małżonkowie zostali napadnięci i okradzeni. Pozywają Google

Zgodnie z zawartą w tym dokumencie relacją jeden z napastników "wrzucił kostkę brukową przez okno (auta Zoladzów)". Kostka uderzyła Jasona Zoladza w twarz, "łamiąc mu szczękę i pozbawiając go przytomności". Oprawcy wyciągnęli następnie małżonków z auta. Ukradli im telefony komórkowe, karty kredytowe i gotówkę, po czym uciekli.

Producent nawigacji może zostać pozwany przez kolejnego poszkodowanego

Wejście na ścieżkę prawną z Google'em rozważa także Walter Fischel. 55-latek z Connecticut padł ofiarą napadu podczas podróży przez Kapsztad w listopadzie ubiegłego roku. Gdy tylko wjechał w ciasną plątaninę uliczek Nyangi, został zatrzymany i zaatakowany przez napastników. Postrzelono go w twarz i obrabowano ze wszystkiego, co miał przy sobie.

Jak donosi "The Telegraph" w związku z ubiegłorocznymi atakami na turystów Google zaprzestało już sugerowania tras przez Nyangę. - Zaktualizowaliśmy mapy Google'a i udostępniliśmy alternatywną trasę. Nowa prowadzi użytkowników z dala od obszaru, który został opisany przez władze jako punkt zapalny przestępczości - przekazał w rozmowie z dziennikiem rzecznik Google'a. Odnosząc się do tej informacji Fischel stwierdził, że "nie rozumie, dlaczego nie zrobiono tego wcześniej". - Spowodowało to poważne szkody dla mojego zdrowia psychicznego - dodał 55-latek.